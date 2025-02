Capitali esteri, Vinci (Vinci&Partners) spiega le ragioni del mancato appeal dell'Italia

(Teleborsa) - "È soltanto di qualche giorno fa l’esternazione dellasecondo cui undifficilmente investirà in titoli di stato italiani, alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolta la stessa premier e parte del governo. Il tema è sicuramente di portata più ampia e coinvolge l’intero". E' quanto sottolinea l'Avvocato cassazionista, spiegando le ragioni delladell'Italia per gli investimenti."Da anni si assiste, con atteggiamento di rassegnazione, alladel Bel Paese e all’incapacità di attrarre investitori esteri, - afferma Vinci - cui si accompagna persino laLa liste delle eccellenze italiane che delocalizzano all’estero è ormai nutrita e non fa più notizia".Per Vinci "non si può individuare un’unica causa esclusiva", ma esistono "molteplici" ragioni. "sono sicuramente all’origine di tale sfiducia. Chi mai potrebbe investire in Italia, sapendo che un eventuale contenzioso giudiziario civile durerà più di un decennio per essere definito? Per non parlare dei procedimenti penali la cui durata non è da meno, con le connesse incertezze e angosce degli imputati coinvolti. Si è vero: ledel rito civile, di quello penale e l’avvento dellepotranno ridurne la durata. Ma al momento i. Anche perché l’organico nei Tribunali è aumentato, ma non a sufficienza per smaltire l’arretrato accumulato.notoriamente lenta. - aggiunge il legale - La normativa si sussegue tumultuosa, nell’ottica di efficientamento e semplificazione ma i risultati tardano ad arrivare. Solo per fornire un esempio, si pensi al nuovo(Dlgs. 36/2023) di recente elaborazione e già oggetto di ampia modifica con ilentrato in vigore il 31 Dicembre 2024"."Tutto questo finisce per rafforzare, specialmente nell’investitore estero, l’idea dell- sottolinea - , proprio in Italia che del diritto dovrebbe rappresentare la culla e la patria".Il legale cita poi i tema "di non poco peso" della, "che ha raggiunto deicontinua purtroppo ad aumentare. A ciò si accompagnaai cittadini e alle imprese le entrate fiscali, sotto forma diper la collettività. Le infrastrutture vetuste ed inadeguate, anche se in parte oggetto dianche consistenti, tuttavia, per la lentezza dei cantieri, non verranno resi veramente efficienti in tempi brevi. Anche i procedimenti per realizzare le c.d.(Ponte sullo stretto in primis), tra molteplici pastoie burocratiche e giudiziarie nonostante l’impegno del Governo nazionale"."Tanti sono i temi sul tappeto che necessitano di essere affrontati. Purtroppo il tempo a disposizione è poco ed è persino già scaduto. - conclude Vinci - Ilnei confronti dei competitors esteri è. Tuttavia proprio nei momenti di estrema difficoltà l’Italia, nella sua storia anche recente, ha dato prova di insperati scatti d’orgoglio e abnegazione con cui ha colmato gap che sembravano irrecuperabili. Lnazionale anche attraverso’apporto di, accompagnato ad un pari impegno di tutte le istituzioni coinvolte, è".