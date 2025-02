Debole il mercato di Tokyo. Misto resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con le borse cinesi positive. Intanto la notizia che i dazi reciproci degli Stati Uniti potrebbero essere in vigore non prima di aprile, alimentano la speranza di negoziati paese per paese che potrebbero attenuare l'impatto delle tariffe.L'indice giapponeselima lo 0,93%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,87%.Balza in alto(+2,7%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,27%).In frazionale calo(-0,45%); leggermente positivo(+0,24%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 13 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%.Il rendimento per l'è pari 1,36%, mentre il rendimento deltratta 1,66%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,3%)00:50: Bilancia commerciale (preced. 130,9 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 3,4%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).