Svas Biosana, ricavi in crescita nel 2024

Svas Biosana

(Teleborsa) -, operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ial 31 dicembre 2024, non sottoposti a revisione legale, che risultano pari a, in crescita del 1,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (118,2 milioni)."Siamo soddisfatti della performance registrata dalle nostre Business Unit estere, Mark Medical e Bormia che hanno conseguito una crescita a doppia cifra, rispettivamente del 11,5% e del 12,5%, sviluppandosi in un contesto di mercato complesso e competitivo confermando così la validità della nostra strategia di espansione nei mercati dell'Est Europa – ha commentato, Amministratore Delegato di Svas Biosana –. La diversificazione geografica e di prodotto ha consentito un incremento complessivo del fatturato dell'1,7%, abbiamo così consolidato la crescita registrata negli ultimi due anni e ottenuto il fatturato migliore di sempre pari a 120,2 milioni di euro. Guardiamo al 2025 con ottimismo e fiducia, forti di una struttura operativa efficiente e di una strategia di crescita chiara, continuando a investire nell'innovazione di prodotto e nell'espansione internazionale".