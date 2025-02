Circle, controllata eXyond rinnova contratto da 310.000 euro per monitoraggio e gestione flotte

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato che laper la fornitura di servizi di monitoraggio e gestione flotte nella zona air-side di un importante aeroporto europeo."Questo secondo contratto eXyond in una settimana rappresenta un segnale di forte fiducia e credibilità dei servizi integrati che stiamo offrendo al mercato e che andremo a meglio raccontare nella investor call del 19 febbraio, in continuità con il nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth - ha dichiarato l'- e rappresenta un altro passo significativo verso l'innovazione e l'efficienza operativa dei nodi, in questo caso aeroportuali. Questo progetto conferma la fiducia che i clienti ripongono in noi e nei nostri servizi, sottolineando il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate, affidabili e su misura per la gestione della mobilità in ambienti complessi come quello aeroportuale".