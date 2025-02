EDGE Group e Leonardo firmano importante accordo di collaborazione

Leonardo

(Teleborsa) -, tra i principali gruppi mondiali nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, ha siglato unnello sviluppo di soluzioni in sei domini considerati di rilevanza cruciale. Entrambi i gruppi mirano aesistenti e a sfruttarecomplementari per una collaborazione piùstretta.L'accordo, firmato durante l', riguarderà ile contemplerà una strategia globale di export, promuovendo sinergie più strette, condivisione di conoscenze e consolidamento di risorse specializzate., Managing Director e Amministratore Delegato di EDGE Group, ha dichiarato: "questo importante passo segna la fase successiva del nostro accordo strategico con Leonardo, azienda leader nel settore, e si basa sulle opportunità offerte dalla solida relazione tra Emirati Arabi Uniti e Italia".finalizzata allacongiunta di questi prodotti e soluzioni ai governi di diversi Paesi. Prevede, inoltre, loe futuri progetti innovativi."Siamo onorati ed entusiasti di questa collaborazione con EDGE Group, finalizzata a realizzare nuove capacità industriali per esigenze nazionali ed export. - ha affermato, Condirettore Generale di Leonardo - I settori identificati come pilastri di questa strategia congiunta stanno acquisendo sempre più importanza in un mercato e in uno scenario operativo in evoluzione. Per questo, riteniamo che unire le forze in tali campi permetterà di offrire le capacità richieste dagli Emirati Arabi Uniti e da altri mercati export".