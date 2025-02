Regno Unito segue l'UE: tempi regolamento transazioni titoli ridotti a 1 giorno

(Teleborsa) - Come l'Europa, anche ilannuncia nuove misure per lae pernei mercati finanziari. In undel Paese - erano presenti nomi del calibro di i di JP Morgan, Blackrock, Abrdn, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Fidelity e Schroders - laha illustrato unin titoli.I vertici delle otto banche d'affari sono stati ricevuti al numero 11 di Downing Street per colazione, nell'ambito del costante impegno profuso dal governo per affinare la strategia di crescita e competitività nei servizi finanziari.Reeves ha parlato dell’importanza diper stimolare la crescita ed ha spiegato che il governo ha accettato tutte le raccomandazioni formulate dall’Accelerated Settlement Technical Group e che il. Questo significa che unatitoli, come l’acquisto e la vendita di azioni, verrebbea quello concordato, con un abbreviamento dei tempi rispetto ai due giorni attuali.Una- ha spiegato la Cancelliera - sosterrà la crescita economica, ponendo il Regno Unito in prima linea nei moderni mercati dei capitali, più efficienti ed automatizzati, edcome gli Stati Uniti, con conseguente