Sugar tax: ASSOBIBE ribadisce la necessità di azioni concrete e urgenti

(Teleborsa) -- l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia – ribadisce a gran voce l’esigenza diper far fronte all’entrata in vigore della"Dopo le affermazioni delche ci rassicurava su un provvedimento imminente per affrontare l’annosa questione della Sugar tax,", ha dettoche dopo le dichiarazioni anche del Senatore Giorgio Maria Bergesio e del Senatore Maurizio Gasparri – che hanno presentato due emendamenti nel DL milleproroghe, chiede con urgenza di poter istituire un tavolo di confronto. "Mancano poche settimane all’entrata in vigore della tassa. Le imprese si interrogano sul continuo esitare di fronte al rinvio e stanno esprimendo il loro malcontento per la mancanza di fatti concreti. Abbiamo bisogno di un confronto immediato con la Presidenza del Consiglio", ha concluso Pierini.Secondo ASSOBIBE, l’entrata in vigore della Sugar tax – che si applica alle bevande analcoliche sia nella versione con zucchero che in quelle prive -un calo degli acquisti di materia prima di oltre 400 milioni di euro e un taglio del 10% del fatturato in un settore già in difficoltà, riducendo di conseguenza attività e investimenti in Italia (-12%). Senza dimenticare l’impatto sulla burocrazia, con centinaia di nuove procedure aziendali, e sull’occupazione: si stimano oltre 5.000 posti di lavoro a rischio, con evidenti ricadute negative anche sulle comunità locali.