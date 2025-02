La Pietra: "Proteggiamo l’oro verde italiano da frodi e pratiche sleali"

(Teleborsa) - "L'è l'oro verde dell'agricoltura italiana e dobbiamo proteggerlo da falsi e pratiche sleali che minacciano il valore economico e qualitativo della produzione italiana. La riunione della cabina di regia tenuta presso il Masaf per rafforzare i controlli è la risposta tangibile alle legittime domande di tutela che ci arrivano dagli operatori del settore. Laper rafforzare le filiere dell'agroalimentare sono la via maestra che intendiamo seguire". E' quanto dichiara il"Abbiamo intrapreso questo percorso al fianco degli olivicoltori italiani, fin dal giorno dell'insediamento al Masaf mio e del ministro Lollobrigida e nel tavolo che ho convocato al ministero lo ribadirò agli operatori del settore. Lecon particolare attenzione al territorio pugliese, culla della nostra produzione e i sequestri a seguito di frodi riscontrate, per un valore di milioni di euro, evidenziano lae ai cittadini che hanno diritto ad acquistare un olio sano, tracciato e non frutto di pratiche scorrette che danneggiano la nostra economia e il diritto degli italiani a mettere in tavola cibo sano e di qualità, proprio quella qualità di cui l'olio extra vergine di oliva è il simbolo della nostra agricoltura", conclude il senatore.