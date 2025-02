TIMAC AGRO e UC Davis: accordo per il ripristino dei suoli alluvionati in Romagna

(Teleborsa) - Nella primavera del 2023 ha preso il via ladedicato alla, con particolare attenzione alladuramente colpita dall’alluvione di maggio dello stesso anno. L’iniziativa, promossa da, l’associazione degli Agromeccanici della Romagna e parte del Bolognese.Il progetto è nato convalutando anche le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare. Con il supporto scientifico del Centro Mondiale dell’Innovazione di Groupe Roullier a Saint-Malo, gli esperti hanno sviluppato strumenti avanzati per analizzare le caratteristiche dei terreni colpiti. Sono stati esaminati diversi indicatori, tra cui l’accumulo di gas, la perdita di nutrienti essenziali e l’assorbimento della radiazione solare, oltre alla porosità del suolo e alle proprietà fisico-chimiche delle falde acquifere.Il progetto ha compiuto un. Questa collaborazione ha permesso di sfruttare le migliori tecnologie per mappare con precisione le aree alluvionate, utilizzando strumenti satellitari per analizzare il territorio colpito anche dalle inondazioni di settembre 2024.L’analisi satellitare ha consentito di confrontare gli indici di temperatura del suolo prima e dopo gli eventi alluvionali, classificando le zone in base alla gravità dell’impatto. La metodologia adottata ha incluso la realizzazione di una Basemap, elaborata con dati provenienti dal satellite Sentinel-2, che ha fornito una rappresentazione dettagliata del territorio, utile per pianificare strategie efficaci di recupero agricolo.Grazie a questo approccio innovativo e alla sinergia tra ricerca e tecnologia, il progetto rappresenta un modello di intervento concreto per il ripristino della fertilità del suolo e la resilienza dell’agricoltura romagnola di fronte ai cambiamenti climatici."Crediamo molto nella collaborazione con partner di primo piano della comunità scientifica e il progetto condiviso con l’Università californiana UC Davis ci onora perché permette di mettere a fattor comune competenze accademiche autorevoli con l’esperienza di lungo corso del Centro Mondiale di Gruppo Roullier, di cui fa parte la nostra azienda, il più grande centro di ricerca europeo per la nutrizione vegetale – afferma–. Una partnership che si pone l’obiettivo di, non solo per il valore espresso dal suo tessuto socioeconomico ma anche per la capacità di resilienza che ha dimostrato. Un obiettivo – chiosa Sassi – che intendiamo perseguire con l’ascolto attivo dei bisogni reali degli agricoltori, da sempre al centro di tutte le nostre strategie di crescita e sviluppo".Ora ha preso il via, che mette in relazione i dati raccolti sul campo con le analisi satellitari: un passo fondamentaleche può segnare una svolta decisiva per la ripartenza. Perché può mettere gli addetti ai lavori nelle condizioni concrete di adottare interventi agronomici per ridare fertilità ai suoli, migliorandone le caratteristiche chimiche e l’ossigenazione, e rilanciare coltivazioni e produzioni.