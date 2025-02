Fed, Kugler: rimangono rischi al rialzo per inflazione, incertezza da nuove politiche

(Teleborsa) - "Abbiamo ridotto i tassi di 100 punti base fino a dicembre, lasciando il nostro tasso di riferimento a livelli moderatamente restrittivi. Nella nostra ultima riunione di gennaio, ho sostenuto la decisione di mantenere stabile il tasso di riferimento. Lo ritengo appropriato, dato che i". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, in un discorso alla Georgetown University di Washington DC."Anche ile dipenderà dall'ampiezza, dalla durata, dalle reazioni e, soprattutto, dalle specificità delle misure adottate", ha aggiunto."Andando avanti, nel considerare il tasso dei fondi federali appropriato, osserveremo attentamente questi sviluppi e continueremo ae le prospettive in evoluzione", ha sottolineato Kugler.Secondo la funzionaria della Fed, "il, con una produzione in crescita a un ritmo solido. Il prodotto interno lordo reale è cresciuto del 2,5 percento nel 2024. La spesa dei consumatori ha continuato a guidare questo ritmo solido lo scorso anno. Mentre le vendite al dettaglio hanno registrato un calo il mese scorso, i. Il maltempo e le difficoltà di adeguamento stagionale potrebbero aver influenzato la pubblicazione, e va notato che il rallentamento è avvenuto dopo un ritmo sostenuto di vendite nella seconda metà dell'anno scorso"."L'inflazione è diminuita in modo significativo dal suo picco a metà del 2022, sebbene il percorso continui a essere accidentato e l'inflazione rimanga in qualche modo elevata - ha spiegato - Le letture della scorsa settimana del BLS hanno mostrato che le. Il nostro indicatore di inflazione preferito presso la Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), sarà pubblicato la prossima settimana. Sulla base dei dati dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi alla produzione di gennaio, si stima che l'indice PCE sia avanzato di circa il 2,4 percento su base 12 mesi a gennaio. Escludendo i costi di cibo ed energia, si stima che i prezzi core siano aumentati del 2,6 percento. Tali letture mostrano che c'è ancora molta strada da fare prima di raggiungere l'obiettivo del 2 percento del FOMC".