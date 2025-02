Tikehau Capital in trattative esclusive per la cessione di LMB Aerospace a Loar Group

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, gruppo globale di gestione di asset alternativi, assieme ad Amundi Private Equity Funds, agli investitori del gruppo, tra cui IDIA Capital Investissement, e ad Arkéa Capital, ha, società con sede a New York specializzata in componenti per il settore aerospaziale e della difesa,, leader nella progettazione, produzione e distribuzione di ventole elettriche ad alte performance e soluzioni di raffreddamento per applicazioni aerospaziali e della difesa.LMB Aerospace, fondata oltre 60 anni fa e con sede in Francia, si è affermata come leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di ventole elettriche e soluzioni di raffreddamento personalizzate e ad alte performance per applicazioni aerospaziali e della difesa. Con circa 75 dipendenti, l'azienda ha sviluppato una solida presenza nel settore della difesa, instaurando relazioni di lungo termine con clienti di primo livello e OEM. Thomas Bernard, CEO di LMB Aerospace, si è trasferito negli Stati Uniti nel 2016 con l'obiettivo di espandere le attività nel mercato nordamericano. Ad oggi, l'aziendaSotto la guida degli attuali azionisti (Tikehau Capital ha investito in LMB Aerospace nel 2022), LMB Aerospace ha accelerato la propria espansione, rafforzando la sua posizione sul mercato e facendo leva su un forte slancio commerciale. Dal 2021, i ricavi sono cresciuti in media di quasi il 15% all'anno, grazie all'acquisizione di nuovi ordini, in particolare in Europa, e alla continua espansione nel settore della difesa. L'azienda ha registrato un, avvalendosi del proprio modello scalabile e asset-light in un mercato target in rapida crescita.