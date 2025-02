Borse europee caute. Francoforte corre sola dopo le elezioni tedesche

Saipem

(Teleborsa) -, sulle attese che il cambio di Governo possa portare a una maggiore spesa pubblica per sostenere la debole crescita economica. Sulla base dei risultati provvisori , il risultato più probabile appare quello di un governo tra i conservatori CDU/CSU e i socialdemocratici (SPD). Intanto, l'istituto IFO ha comunicato che l fiducia delle imprese tedesche è inaspettatamente rimasta invariata a febbraio.Sul fronte geopolitico, il presidente ucrainoha dichiarato per la prima volta di essereo raggiungere una pace duratura. L'affermazione arriva dopo le ultime settimane di attenzione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco, con gli Stati Uniti che hanno tenuto colloqui bilaterali con la Russia in Arabia Saudita.A Piazza Affari il focus è su, che mostra undopo aver annunciato un, sottoscrivendo un Memorandum of Understanding che darebbe vita a un leader globale nel settore energy services. "Ci è voluto del tempo ma, dopo diverse transazioni più piccole, la proposta di combinazione di Saipem e Subsea 7 soddisfa tutti i requisiti - commenta- Crea una powerhouse nelle costruzioni offshore, è accompagnata da impegni di ritorno per gli azionisti (40% del FCF post-completamento) e unisce due attività eoliche complementari".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,047. Lieve aumento dell', che sale a 2.946,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,14%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +110 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,57%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,77%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 38.541 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 40.822 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,05%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,36%.avanza del 2,36%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,26%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,49%.scende del 2,62%. Calo deciso per, che segna un -1,86%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Tra i(+2,51%),(+2,04%),(+1,72%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,26%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,08%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,00%.