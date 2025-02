GT Talent, Pierandrea De Marco lascia il CdA con cambio strategia

GT Talent Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), ha comunicato che, amministratore non esecutivo che in considerazione della sua esperienza nel settore automobilistico supportava a livello tecnico il reparto Motorsport della società, haTali dimissioni sono motivate dalla decisione della società, a seguito dell'approvazione dell' aggiornamento del piano 2025-2027 , di, società del Gruppo dedicata alle driving experience sia in ambito B2B che B2C sospendendo, per l'anno corrente, i programmi sportivi con le auto di competizione e lo sviluppo del motorsport (attività gestite dalla controllata Scuderia Gentile).Il Consigliere dimissionariosoggette a vincolo di lock-up per 6 mesi dall'inizio delle negoziazioni (20 settembre 2024)).