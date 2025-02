ICOP, Alantra: logica dell'acquisto di AGH è cristallina, ma esecuzione sarà fondamentale

Alantra

(Teleborsa) - Gli analisti didel 100% di Atlantic GeoConstruction Holdings (AGH) da parte di, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, in quanto l' operazione , rafforzando l'impegno di ICOP per la crescita internazionale e rafforzando la sua posizione in mercati ad alto potenziale come il settore delle costruzioni geotecniche degli Stati Uniti.Il multiplo EV/EBITDA implicito di 7,1x, o circa 6,0x per il 2024-25, presuppone una traiettoria di fatturato e una redditività in linea con i trend storici. Questa valutazione si colloca al di sotto di, un peer statunitense che scambia a 9,7x e 8,5x per il 2024-25, ma al di sopra degli attuali multipli inferiori di ICOP di 5,5x e 3,1x nello stesso periodo. Il prezzo riflette il profilo di crescita di AGH, il posizionamento di mercato e la competenza tecnica. Più in generale, il, dove le aziende in genere hanno valutazioni più elevate rispetto alle controparti europee, supportate da solidi fondamentali di mercato e un ambiente M&A attivo.I ricavi e l'EBITDA di AGH rappresentano circa il 40% delle rispettive stime di Alantra per il 2024 per ICOP, evidenziando il significativo impatto su scala di questa acquisizione. Sulla base delle stime di Alantra per il 2024, l'avrebbe undi euro e un rapporto NFP/EBITDA ben sostenibile di 1,8x."Mentre la logica strategica e finanziaria è cristallina,in particolare nell'integrazione di AGH mantenendo al contempo efficienze operative e disciplina dei margini - si legge in una nota - L'espansione negli Stati Uniti offre un potenziale di crescita significativo, ma richiede anche di affrontare. Il successo dell'acquisizione dipenderà dalla capacità di sfruttare l'attuale presenza di mercato di AGH, guidando al contempo le sinergie e ottimizzando le operazioni, garantendo la creazione di valore a lungo termine".