SACE e BPER supportano Gruppo Cartiere Carrara:

(Teleborsa) -ha perfezionato una favore diper finanziare i costi e spese da sostenere in relazione alle attività che costituiscono un progetto di forestazione finalizzato al perseguimento di obiettivi Aìambientali, che mira all'implementazione di piantagioni policicliche e la riqualificazione del territorio circostante, anche attraverso attività di formazione mirate. Grazie a questa iniziativa, la società darà un contributo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, sostenendo al tempo stesso le attività economiche legate alla prevenzione della deforestazione e del degrado forestale.L'operazione permetterà inoltre di sviluppare progetti finalizzati a promuovere pratiche corrette per il, oltre a incentivare l'agricoltura rigenerativa. Le Piantagioni Policicliche fanno parte del più ampioche ha già portato alla messa a dimora di oltre 15mila alberi nelle aree adiacenti agli stabilimenti di Cartiere Carrara, a Capannori e Badia Pozzeveri, in provincia di Lucca.L'iniziativa del Gruppo di inserisce nelle: sin dalla sua fondazione, la realtà punta su fonti rinnovabili e limita le emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, risparmiando il 25% dei consumi idrici rispetto alla media del settore.Ad oggi, il Gruppo sta proseguendo nel suo percorso di espansione del business in Italia ed in Europa, privilegiando la creazione di valore nel lungo periodo.è oggi uno dei principali player cartari a produzione integrata in Europa. Con 7 poli produttivi in Italia, circa 850 dipendenti e una capacità produttiva di 300mila tonnellate di carta tissue in pura cellulosa e in carta riciclata il Gruppo distribuisce prodotti in 50 paesi europei ed extra-europei."Il Gruppo Cartiere Carrara – ha dichiarato– è un esempio di sostenibilità e innovazione e siamo lieti di aver contribuito, insieme a BPER, a potenziare i progetti di forestazione già avviati dal Gruppo a partire dal 2020. Questa operazione ha un impatto significativo sull'ambiente, in quanto punta alla naturalizzazione di aree prossime ai siti produttivi della realtà. Cartiere Carrara ha saputo coniugare una strategia vincente basata sull'efficienza produttiva con continui investimenti in R&D, da loro stessi definita «A sustainable growth», con i nostri strumenti, che si sono rivelati una risposta concreta al loro bisogno di crescere in modo sostenibile nel rispetto dei principi ESG salvaguardando l'equilibrio economico finanziario aziendale"."BPER è lieta di supportare un'iniziativa che – ha detto– coniuga innovazione e sostenibilità, contribuendo in maniera significativa al tema della tutela ambientale. Da sempre sosteniamo progetti che promuovano una gestione responsabile delle risorse e una crescita in ottica ESG. Questo finanziamento si aggiunge a molti altri interventi messi in campo per promuovere le eccellenze italiane e il loro percorso di crescita"."La sostenibilità è da sempre parte del nostro DNA – ha detto–. Abbiamo costruito l'azienda su questo principio, adottando un approccio responsabile che integra il rispetto per l'ambiente in ogni aspetto del nostro operare e l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, del 2024, rafforza ulteriormente il nostro percorso di responsabilità e trasparenza in ambito ambientale, sociale e di governance. L'idea di avviare un progetto di forestazione è nata molti anni fa, quando ancora questi temi non erano al centro del dibattito. Abbiamo acquisito terreni nel tempo con l'obiettivo di preservare le aree naturali vicine ai nostri stabilimenti e sviluppare iniziative con una valenza anche educativa. Questo finanziamento, che rafforza il nostro rapporto virtuoso con SACE e BPER, dimostra come la collaborazione tra imprese e sistema finanziario possa essere un motore di sviluppo per progetti sostenibili e rappresenta un'ulteriore conferma del nostro impegno quotidiano per la sostenibilità, non solo come principio guida, ma come elemento concreto del nostro modo di operare. Investire nella tutela dell'ambiente e nella formazione delle nuove generazioni rappresenta per noi una scelta strategica di lungo periodo, che si traduce in azioni concrete per la salvaguardia del territorio e per promuovere un uso più consapevole delle risorse".