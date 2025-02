UE, pieno accoppiamento del mercato elettrico ucraino entro l'inizio del 2027

(Teleborsa) - La, nell'ambito della visita a Kiev della presidente Ursula von der Leyen nel giorno del terzo anniversario dell'invasione russa, ha offerto unper proteggere il suo sistema energetico e consentirne la piena integrazione nel mercato energetico europeo.Questo pacchetto consentirà il, insieme alla Moldavia, nonché un'ulteriore integrazione nel settore del gas dell'UE, a condizione che l'Ucraina acceleri significativamente le necessarie riforme di mercato. Rafforzerà inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento in Ucraina e nella regione più ampia, poiché la. Fondamentale, con una massiccia accelerazione della produzione nazionale di energia rinnovabile, questo pacchetto aumenterà la resilienza complessiva del sistema energetico ucraino.La piena integrazione dell'Ucraina con il mercato energetico dell'UE agirà come, nonché come precondizione efficace per la ricostruzione, poiché la sicurezza energetica è fondamentale per consentire agli investimenti di fluire in tutto il paese, si legge in una nota."Per tre anni, la Russia ha cercato di far sprofondare l'Ucraina nell'oscurità prendendo di mira incessantemente l'infrastruttura energetica - ha detto Ursula von der Leyen - Questo deve finire per sempre. Con il pacchetto che offriamo oggi,. Più energia rinnovabile e la piena integrazione dei mercati energetici porteranno a una maggiore sicurezza energetica sia per l'Ucraina che per l'Unione europea".Il pacchetto offerto oggi a Kiev prevede: l'integrazione del mercato elettrico con l'UE entro la primavera del 2027 sarà possibile se l'Ucraina accelera l'attuazione degli impegni esistenti nell'ambito del Piano Ucraina e della Comunità dell'energia in relazione ai quadri normativi, legali e di obblighi di servizio pubblico (ciò include l'istituzione di un meccanismo di supporto per le famiglie vulnerabili); la Commissione assisterà nel finanziamento degli acquisti di gas, in particolare attraverso l'Ukraine Facility insieme ai suoi partner esecutivi (ciò si tradurrà in ampie riserve di gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a vantaggio sia dell'Ucraina che della regione più ampia); il pacchetto accelererà gli(ciò rappresenta un aumento di circa il 25% della capacità di generazione totale di energia rinnovabile in Ucraina. Il sostegno sarà incanalato dall'Ukraine Facility).Queste nuove misure si baseranno super aumentare la resilienza del sistema energetico ucraino e garantire l'accesso delle persone all'energia. Il sostegno è stato erogato principalmente tramite l'Ukraine Energy Support Fund, il meccanismo di protezione civile dell'Unione, nonché aiuti umanitari e proventi da beni immobilizzati russi."I continui attacchi atroci della Russia contro le infrastrutture civili in Ucraina, per tenere al buio e al freddo l'indistruttibile popolo ucraino, sono un duro promemoria dell'importanza di raggiungere l'indipendenza energetica - ha detto Dan Jorgensen, Commissario per l'energia e l'edilizia - Questo è un obiettivo strategico fondamentale sia per l'UE che per l'Ucraina. La nostra sicurezza energetica, che alimenta la nostra competitività e prosperità, non può essere tenuta in ostaggio da nessuno.e più sicuro insieme".