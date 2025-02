IEG, a Rimini torna KEY Choice – Unlock the future of PPA

(Teleborsa) - Individuare gli strumenti più idonei per mitigare, controllare e contenere i costi dell'energia, riducendo le emissioni e aumentando la competitività è una priorità per le aziende, in particolare per quelle energivore. In questo scenario, i Power Purchase Agreements (PPA) si confermano una soluzione strategica, offrendo protezione dai picchi di prezzo e rappresentando un'opzione per il disaccoppiamento dai volatili costi del gas. Su questo strumento così decisivo per il futuro energetico, torna a puntare i riflettori, organizzato dain collaborazione con Elemens e con il supporto di SolarPlaza. Laè in programma al Palacongressi di Rimini martedì 4 marzo, anticipando l'appuntamento con, che si svolgerà, invece, da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo nel quartiere fieristico.Il 2025 sarà un anno cruciale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, grazie all'attuazione dell'Energy Release e all'avvio delle prime aste del decreto FER X. Secondo un'analisi dellanel 2024 il segmento deiin Italia ha battuto un record, rappresentando circa il 60% del totale di nuova capacità contrattualizzata tramite PPA (attestata intorno a 1 GW)."KEY Choice è una nelle iniziative che KEY dedica alla sua community – spiega–. KEY, infatti, non è solo un'Expo, ma un produttore e contenitore di contenuti di alta qualità, che vanno oltre le tre giornate di Fiera, intercettando le nuove esigenze del mercato per offrire ad aziende e professionisti del settore una visione integrata su tutti gli strumenti e tecnologie disponibili per razionalizzare i consumi, migliorare l'impatto energetico e ambientale e controllare i costi dell'energia".dalle 10 alle 18, ed è organizzato in due momenti. La, dalle 10 alle 13, sarà dedicata all'interazione fra le parti, con incontri di business e occasioni di networking. Neldalle 14 alle 18, è in programma un convegno in due sessioni dedicato ad analizzare, commentare e comprendere che tipo di direzione sta prendendo il mercato delle rinnovabili e come i PPA, grazie anche al futuro supporto di nuove garanzie pubbliche, potranno far coincidere le esigenze dei clienti finali e quelle del sistema elettrico italiano."Con KEY Choice ci rivolgiamo non solo alle aziende energivore, ma anche ai produttori di energia rinnovabile, trader, off taker, Istituzioni del sistema elettrico e istituti finanziari – spiega–. Il nostro obiettivo, è mettere in contatto i fornitori di energia con le aziende ad alto consumo energetico per facilitare la stipula di PPA, che consideriamo uno degli strumenti attualmente più efficaci per risparmiare sulla bolletta e che può consentire alle imprese di migliorare il proprio profilo di sostenibilità, utilizzando, o addirittura autoproducendo, energia da fonti rinnovabili"."In un contesto di continue tensioni geopolitiche che si riflettono in una forte volatilità del mercato, i PPA rappresentano uno strumento strategico per garantire stabilità e prevedibilità dei costi energetici – conclude–. Grazie alla competitività delle rinnovabili, i PPA possono essere una preziosa garanzia per le aziende, in particolare per i grandi consumatori di energia, per proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi e promuovendo al tempo stesso la transizione energetica"., analisti, operatori, consumatori, istituti finanziari, studi legali e fiscali e Istituzioni si confronteranno sulle possibili forme di accordo tra domanda e offerta nel mercato elettrico, su obiettivi, policy e strumenti regolamentati a supporto del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sui requisiti richiesti dagli istituti di credito per finanziare progetti attraverso i PPA e su come integrare correttamente a livello contrattuale i punti di maggior criticità.Saranno illustrate lee le relative esigenze energetiche, individuando come, nelle strategie di approvvigionamento, l'offerta da rinnovabili attraverso PPA può accompagnare lo sviluppo di questa nuova e importante categoria di consumatori.