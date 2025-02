Powersoft, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 18 euro, upside del 35%) e confermato la) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio.Gli analisti scrivono che, con l' acquisizione di K-array , Powersoft rafforza il suo impegno per la strategia a lungo termine, rafforzando la sua posizione nello spazio pro-audio ed evolvendosi da azienda di prodotti a fornitore di soluzioni. L', supportata da un interessante multiplo di transazione (circa 7x EV/EBITDA 24 IFRS-adj.) e da una struttura di accordo che preserva il solido bilancio di Powersoft.Tra i principali messaggi della call, il management ha evidenziato che le. I principali vantaggi includono: 1) Transizione completa a Powersoft come fornitore esclusivo di amplificatori; 2) Sforzi congiunti su nuovi progetti, simili all'accordo, che ora coprono uno spettro sonoro completo; 3) Ingresso di Powersoft in nuovi settori verticali come i trasporti; 4) Maggiore portata geografica, sfruttando reti di distribuzione complementari; e 5) Utilizzo dei canali di Powersoft per accelerare l'adozione della tecnologia di K-Array. Il management rimane fiducioso nel preservare i solidi margini di K-Array, supportati da una maggiore redditività lorda e da una crescita delle vendite a due cifre. La capacità produttiva è ancora operativa su un singolo turno, consentendo un potenziale aumento di scala se necessario.Le stime di Alantra incorporano: 1) il consolidamento di K-Array da aprile 2025; 2) 300.000 nuove azioni Powersoft emesse al management di K-Array (4,4 milioni di euro ipotizzando 14,5 euro ad azione); e 3) una contropartita in contanti di 21,1 milioni di euro, di cui il 60% al closing. Nel complesso, conferma una crescita "low to mid-teens" per entrambe le società, con sinergie preliminari che contribuiscono a un rialzo delle vendite a low/mid-single-digit nel 2025-26. Si aspetta che Powersoft raggiunga 100 milioni di euro di vendite nette nel 2025 (contributo di 9 milioni di euro di K-array) con un EBITDA rettificato di 27,9 milioni di euro/margine del 27,6%. Alantra ritiene che l', stimando un aumento dell'EPS di oltre il 20% su FY25 (proforma) e FY26. Inoltre, il broker è, che dovrebbe consentire a Powersoft di mantenere una solida distribuzione dei dividendi (dividend yield medio del 5,5% in FY24-26).