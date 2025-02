Aston Martin, ancora in perdita nel 2024. Taglia 5% della forza lavoro

Aston Martin

(Teleborsa) -, casa automobilistica britannica di lusso, ha comunicato che idell'sono diminuiti del 3% a 1.584 milioni di sterline, riflettendo i volumi inferiori anno su anno e gli ostacoli del cambio valutario poiché la sterlina si è rafforzata rispetto alle principali valute. L'è diminuito dell'11% a 271 milioni di sterline, in linea con le guidance riviste a seguito della revisione dei volumi, con un margine EBITDA rettificato del 17% (anno fiscale 2023: 19%), riflettendo i volumi core inferiori durante il periodo di transizione del portafoglio. Laè stata di 323,5 milioni di sterline, contro i 226,8 milioni di sterline dell'anno prima.L'al 31 dicembre 2024 è di 1.163 milioni di sterline (31 dicembre 2023: 814 milioni di sterline ) che riflette principalmente un debito lordo più elevato a seguito delle attività di finanziamento dell'anno fiscale 2024 e dell'impatto traslazionale dei movimenti dei cambi;netto rettificato di 4,3x (31 dicembre 2023: 2,7x).Aston Martin prevede di apportare miglioramenti significativi in ??tutti i principali parametri di performance finanziaria nel 2025, rispetto all'anno precedente. La società trarrà vantaggio dalla sua. Inoltre, si prevede che le consegne iniziali diai clienti inizieranno nel secondo semestre del 2025, con la maggior parte dei volumi di Valhalla 2025 previsti nel quarto trimestre.La redditività migliorata e lasaranno supportate da una crescita disciplinata del volume totale all'ingrosso a una cifra media, incluso il contributo e il mix di Valhalla. Si prevede che ilnell'anno fiscale 2025 rispetto all'anno precedente (outflow di 392 milioni di sterline). Si prevede che un miglioramento trimestrale sequenziale del free cash flow dal primo al terzo trimestre progredirà verso una generazione di free cash flow positivo nel quarto trimestre del 2025, determinando una generazione di free cash flow positivo nel secondo semestre del 2025.Aston Martin ha annunciato l'. Collegato direttamente a questa azione, prevede risparmi annuali sulle spese operative di circa 25 milioni di sterline, di cui circa il 50% sarà realizzato nell'anno fiscale 2025, con costi di trasformazione associati previsti in circa 10 milioni di sterline.