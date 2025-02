Eni, utile netto adjusted 2024 a 5,2 miliardi. Descalzi: creazione valore eccellente in contesto sfidante

Eni

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con undi competenza azionisti Eni di 5,264 mld in calo del 37% sul 2023 e nel quarto trimestre di 892 mln in calo del 46%.Ilprima del capitale circolante è stato pari a €13,6 mld superiore alle previsioni (+€1,0 mld), ampiamente eccedente il fabbisogno per gli investimenti organici di €8,8 mld, anch’esso in riduzione rispetto alla guidance di €9 mld. Il free cash flow organico di circa €5 mld ha sostanzialmente finanziato la remunerazione degli azionisti di €5,1 mld e unitamente agli incassi netti da dismissione di €0,2 mld ha consentito di contenere l’indebitamento finanziario netto a €12,2 mld, che sconta l’acquisizione di Neptune (€2,4 mld) a inizio anno.Nel2024 è stato conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €2,7 mld e l’utile netto adjusted di €0,9 mld. Il flusso di cassa adjusted di €2,9 mld è stato sostenuto dai continui progressi nell’attuazione della strategia, dal contributo dei nuovi progetti e dalla disciplina finanziaria."Nel 2024, crescita e creazione di valore hanno raggiunto un livello di eccellenza, supportati dalla nostra struttura finanziaria e dalla disciplina nei costi, ha commentato. La nostra posizione di leadership nell’industria è frutto della competitività del portafoglio di attività e del coerente disegno gestionale e finanziario del modello satellitare, che ha concretizzato oltre €21 mld di valore d’impresa nel corso dell’anno., con E&P che ha conseguito un incremento del 3% nella produzione di gas e petrolio guidato dagli avvii di progetti organici e dall’integrazione di Neptune. Ne abbiamo accresciuto il valore attraverso la creazione di un nuovo satellite geograficamente focalizzato in combinazione con Ithaca Energy nel Mare del Nord, portando nel contempo avanti la dismissione di attività mature e non strategiche. La nostra esplorazione, ha aggiunto il top manager, ha proseguito nel proprio percorso di risultati di assoluto rilievo, con 1,2 mld di boe di nuove risorse, che costituiscono la base per lo sviluppo futuro e aprono opportunità di monetizzazione anticipata delle scoperte, in linea con il nostro dual model. Il business della chimica, impattato dalle debolezze strutturali dell’industria europea, ha avviato un processo di ristrutturazione e di trasformazione che farà leva sulle nostre competenze tecnologiche nel costruire business caratterizzati da vantaggi competitivi nella transizione energetica e nell’economia circolare., evidenziando il valore del nostro approccio focalizzato sul lungo termine. I risultati operativi sono stati eccellenti, come evidenziano la crescita della capacità installata di rinnovabili e delle lavorazioni. Applicando il nostro consolidato modello satellitare, stiamo avanzando nella realizzazione dei progetti CCS in Italia e nel Regno Unito, ponendo le basi per la creazione di un nuovo satellite legato alla transizione, facendo leva sulle nostre competenze distintive e sul posizionamento dei nostri asset. Questi eccellenti progressi strategici e operativi hanno consentito di realizzare. Dopo aver finanziato €8,8 mld di investimenti organici, livello minore rispetto alle stime iniziali, la gestione ha reso disponibile un avanzo pari a circa €5 mld, in gradodi coprire la remunerazione degli azionisti, che comprende un dividendo incrementato rispetto al 2023 e un ritmo accelerato nel programma di riacquisto di azioni proprie quasi raddoppiato a €2 mld. Inoltre, le nostre operazioni di portafoglio hanno consentito di traguardare un minimo storico nel rapporto d’indebitamento attestatosi su base proforma al 15%, che ci assicura la flessibilità finanziaria per continuare a investire nel business e a remunerare i nostri azionisti attraverso i cicli dell’industria".Nel quarto trimestre 2024 la produzione di idrocarburi realizzata da Eni è stata in media di 1,72 mln di boe/giorno e di 1,71 mln di boe/giorno nell'anno. La produzione e' aumentata del 3% rispetto al 2023 per effetto della crescita organica e della piena integrazione di Neptune, scontando la cessione delle attività in Nigeria, Alaska e Congo nell'ambito del piano di valorizzazione del portafoglio E&P. La crescita organica è stata alimentata dalla progressiva regimazione del progetto Baleine in Costa d'Avorio, in Congo e in Mozambico, nonché dai maggiori contributi di Messico e Libia. La produzione di petrolio è stata di 786 mila barili/giorno nel quarto trimestre 2024, in aumento dell'1% rispetto al quarto trimestre 2023 (784 mila barili/giorno nell'anno, +2% sul 2023) per effetto principalmente dell'acquisizione di Neptune e della crescita in Costa d'Avorio, Messico e Libia. Questi incrementi sono stati in parte compensati dai minori contributi in Egitto e Kazakhstan nonché dal declino dei campi maturi e dalla cessione delle attività. La produzione di gas naturale è stata di 138 mln di metri cubi/giorno, in aumento dell'1% rispetto al quarto trimestre 2023 (137 mln di metri cubi/giorno nell'anno, +5% sul 2023) per effetto principalmente dell'acquisizione di Neptune e della crescita in Congo, Mozambico e Libia. Questi incrementi sono stati in parte compensati dal declino dei campi maturi e dal rallentamento delle attività in Egitto a seguito della difficoltà da parte delle aziende di Stato nel finanziare la loro quota di spesa.