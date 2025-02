Consumi, intenzioni d'acquisto altalenanti: dopo due mesi di crescita tornano in calo

(Teleborsa) -opo la crescita di settembre (+8% su agosto), il crollo di novembre (-7% ai livelli più bassi dell’anno) e la ripresa di dicembre e gennaio (+2%), aSecondo l’ultima analisi danche perché il 38% continua a lamentare una situazione economica problematica, un dato comunque in miglioramento rispetto alla rilevazione di gennaio (40%). Sale al 38% (dal 35% di gennaio) la quota del campione che riesce a risparmiare a fine mese parte del reddito guadagnato, ma oltre il 50% degli intervistati dichiara di non riuscire a farlo.“La tendenza degli ultimi mesi delle intenzioni d’acquisto – commentaresponsabile Osservatorio Findomestic – fotografa il clima di incertezza in cui vivono le famiglie italiane preoccupate soprattutto per l’inflazione (il primo timore per 6 nuclei su 10) ma anche per temi globali come guerre e cambiamento climatico.Nei prossimi tre mesi la propensione all’acquisto del comparto auto si conferma in negativo: secondo l’Osservatorio Findomestic di febbraio scende a 12,3 la percentuale di consumatori che si dichiarano certamente o probabilmente intenzionati ad acquistare un’auto nuova (-8,9% rispetto a gennaio). In calo (-1,8%) anche coloro che pensano ad un’auto usata. Motoveicoli (+8,9%), e-bike (+22,8%) e monopattini (+2,1%) beneficiano, invece, della bella stagione in arrivo per entrare nei desiderata di molti italiani.. Per quanto riguarda i beni durevoli legati alla casa e alla sua efficienza energetica le intenzioni d’acquisto sono in crescita per pompe di calore (+21,3%), caldaie a condensazione (+16,2%) e mobili (+4,3%), in calo per impianti di isolamento termico (-18%), TV (-10,2%) e grandi elettrodomestici (-8,5%). Infissi (-0,4%), piccoli elettrodomestici (-0,8%) e impianti fotovoltaici (-1%) sono sostanzialmente in linea con il mese precedente, mentre la propensione a ristrutturare casa sale del +3%.Come emerge dall’Osservatorio Findomestic di febbraio, dopo gli ultimi mesi contraddistinti da Black Friday e Natale, l’intenzione di acquistare articoli tecnologici è in calo nella prima parte del 2025: i tablet sono in forte calo rispetto a gennaio (-19,6%) toccando il picco negativo dell’ultimo anno così come la telefonia (-3,9%) che ritorna questo mese sui livelli di novembre dopo la crescita di dicembre e gennaio. Anche le intenzioni d’acquisto di fotocamere e videocamere sono in negativo (-11,3%), mentre per PC e accessori si registra uno stallo.. “Il momento complesso – sottolinea Bardazzi – non toglie la voglia di viaggiare agli italiani: oltre la metà delle famiglie intervistate per la nostra indagine ha intenzione di organizzare e acquistare un viaggio nei prossimi mesi, il 3,7% in più rispetto a 30 giorni fa”. Non c’è la stessa voglia di fare sport: -3,5% la propensione ad acquistare attrezzature sportive. Lieve calo (-1,5%), infine, per gli attrezzi del fai-da-te.