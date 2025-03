AIAV, Assoviaggi, Fiavet e Maavi si oppongono a Air France e KLM: lettera all'Antitrust

Air France

(Teleborsa) - Le associazionihanno scritto all’per segnalare pratiche scorrette dei vettoriLe due compagnie aeree hanno escluso ledall’acquisto di biglietteria aerea con carte di credito aziendali, per conto dei propri clienti. Sostengono, infatti, come legittima la lorodi autorizzare, in modo unilaterale, l’acquisto con carte a loro "gradite". Questa scelta rappresenta una condotta sleale che penalizza il mondo dell’intermediazione, ma anche il consumatore che sceglie di farsi rappresentare da un’agente di viaggio per le proprie scelte di acquisto.La scelta delle compagnie aeree appare ancora di più scorretta se si considera che non vi sono, invece,per l’acquisto di biglietti aerei conQuesta misura limita anche la capacità di spesa delperché questi ha di solito un plafond di acquisto meno elevato dell’agenzia di viaggio. Si pensi ai, o aglidove la spesa è molto elevata.Infine questa operazione crea una disparità tra carte di credito “gradite” e “sgradite” e, considerando il, penalizza alcune società emittenti carte di credito a favore di altre, violando il Codice del consumo.Le associazioni chiedono di intervenire immediatamente perché le agenzie di viaggio, per la biglietteria già emessa, si vedono richiedere dalle compagnie, per la pretesa violazione della, una penale pari al 5% del prezzo del biglietto, del tutto sproporzionate ed eccessiva, considerando che è 50 volte maggiore della commissione loro riconosciuta che è dello 0,01%.Dichiarano AIAV, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi: "Comprendiamo che idebbano uniformare le procedure di vendita della biglietteria con le RESO IATA, ma non riteniamo facciano un favore a loro ed al mercato tutto, imponendo regole contrarie agli interessi dei partner e della clientela. La RESO 890 va cambiata. Speriamo che tutti sposino la nostra battaglia e non si creino invece soluzioni di business a costo per le agenzie di viaggio per aggirare il problema, rinunciando a far valere i nostri diritti. Lanciamo questae ci aspettiamo anche l’intervento a nostro fianco delle Associazioni dei consumatori e dell’".