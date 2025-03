Algeria, Zoppas (ICE): Paese con grandi potenzialità

(Teleborsa) -rispetto all’anno precedente, più della media delUn Paese con grandi potenzialità, individuato come uno dei nove Paesi prioritari dalLo ha detto il Presidente di ICE,, intervenuto alla Tavola Rotonda Imprenditoriale Italia – Algeria."Ilmentre in questo Paese il fattore di interesse primario è quello legato all’importazione di know-how legato a settori energetici, il food e food security per cui l’Italia è leader con tecnologie e macchinari avanzati proprie del comparto agroindustriale"."Ci sono opportunità che vanno dai macchinari alle linee produttive a intere fabbriche chiavi in mano. ICE è attiva in Algeria con un ufficio dedicato e lavora per creare importanti occasioni di business: abbiamo portato circa 120 aziende italiane in fiere di riferimento per il settore come Djazagro, Batimatec e Sipsa Filaha & Agrofood che vedrà l’Italia Paese ospite d’onore.