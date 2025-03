Antartide, conclusa campagna di ricerca estiva della nave Laura Bassi

(Teleborsa) - Dopo due mesi di navigazione nelle acque antartiche, si è conclusa la missione dellapartita a supporto delle attività didi specifiche aree del continente.La nave è rientrata al porto dilo scorso 1 marzo, terminando così la 40a spedizione scientifica in Antartide finanziata dal(MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il coordinamento scientifico, dall’per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi.“La campagna di quest’anno ci ha posto davanti a sfide complesse che abbiamo cercato di affrontare nel migliore dei modi. Grazie alla collaborazione tra l’equipaggio, il personale tecnico e quello scientifico siamo riusciti a completare il 100% delle attività logistiche e il 60% di quelle scientifiche in programma”, ha spiegato direttore del Centro Gestione Infrastrutture Navali dell’OGSLa nave è partita lo scorso 15 dicembre con a bordo il personale tecnico e di ricerca che ha effettuato la missione scientifica: in totale sono state coinvoltecome personale tecnico e di ricerca e un equipaggio navigante di 23 membri. Ha completato due rotazioni dalla Nuova Zelanda all’Antartide, circumnavigando il Mare di Ross e raggiungendo la Base italiana in Antartide “” (MZS) per attività di logistica e supporto.L’avvio della Campagna è stato segnato da un’e da alcuni problemi tecnici che hanno in parte limitato le operazioni. Per questo motivo la prima rotazione della nave, dalla Nuova Zelanda all’Antartide, è stata riservata esclusivamente ad attività logistiche di rifornimento, mentre nella seconda parte della missione, grazie a un importante sforzo dell’equipaggio, dell’armatore e dei tecnici OGS, è stato possibile riprendere le attività di ricerca.“Per noi è fondamentale la sicurezza del personale e l’integrità della nave e abbiamo fatto scelte gestionali seguendo quest’ottica; il mare va rispettato e mai sottovalutato, l’imprevisto è dietro all’angolo ma grazie alla preparazione professionalità del team, siamo riusciti a portare a termine la campagna al meglio”, ha sottolineato Coren.Dopo una breve sosta in Nuova Zelanda, la nave riprenderà il suo viaggio per rientrare in Italia, dove prevede di arrivare tracon una rotta attraverso l’Oceano Pacifico australe, doppiando Capo Horn e percorrendo l’Oceano Atlantico a favore di vento.