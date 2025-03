Argento in rally: performace non ha nulla da invidiare all'oro

(Teleborsa) - C'è un rally delleche prosegue in sordina ed è quello die, perché impiegati nel settore energetico è nel comparto tecnologico per la produzione di pannelli fotovoltaici o come conduttori per i chip di nuova generazione per l'intelligenza artificiale. E'' in questo abito che, metallo nobile come l'oro, ma più economico e per questo maggiormente usato a livello industriale.L'oro ha certamente tenuto banco con una performance dell'8,8% da inizio anno, ma l'argento gli tiene testa e, posizionandosi a. Da marzo dello scorso anno si registra un rialzo del 32%, mentre negli ultimi tre anni la performance è pari a +23%.Secondo gliinvestire i argento potrebbe essere una, nonostante la sua estrema volatilità, tanto che da esser stato battezzato il "metallo del Diavolo" dagli investitori professionali, proprio a causa delleAd ogni modo - fa notare Michael Lok di Union Bancaire Privée - "attualmente sono necessarieuna singola. Nel corso dell'ultimo secolo, questo è, a fronte di avvenimenti economici globali di grande portata: alla fine degli anni Trenta, all'inizio della; all'inizio degli anni Novanta, con la fine della; e nel 2020, durante la". Questo "ha permesso agli investitori in argento di sovraperformare la detenzione di oro di una media di quasi il 9% all'anno nei cinque anni successivi".A sostenere questa materia prima, assieme alle altre commodities industriali, concorresull'alluminio e su altri beni importati dalla UE. Tariffe che certamente renderebbero meno competitivo il commercio internazionale dei metalli, nonostante alcuni di essi siano intensamente impiegati nell'industria green.L'argento è impiegato nella produzione dii e più in generale, data la sua ottima capacità di conduzione. Il rame trova ampio utilizzo in quasi tutti i settori dell’economia () e si rivela è fondamentale nellaessendo il terzo miglior conduttore dopo oro e argento, ma molto più economico. Platino e palladio, altri due metalli "nobili", sono impiegati per la produzione die nella produzione diQuindi, in attesa di capire aquale sarà ilmesso in piedi da Trump, la volatilità di questi metalli potrebbe arrivare alle stelle e così anche i loro prezzi. In più c'è ora anche la, che sta tenendo in sospeso le relazioni internazionali.Per molti esperti, l'argento continuerà a evidenziare una performance brillante negli anni a venire. Qualcuno ha parlato anche della possibilità che si spinga a, ma il massimo storico per l'argento è stato raggiunto anegli anni Settanta. Sono in tanti a prevedere che salirà ancora dagli attuali livelli, ma la possibilità di raggiungere il target di 100 dollari non è condivisa da tutti, al di là dei molti fattori rialzisti, più probabile che si spinga sul precedente record di 50 dollari o ancora più suA parte l'oro, coi sono tutta una serie di metalli di uso industriale che mostrano performance davvero positive: il migliore dell'anno al momento è il, ottimo conduttore, fortemente impiegato nell'industria per questa sua capacità,anche nel 2025 a causa della, in gran parte insoddisfatta. Da inizio anno il rialzo del metallo rosso supera il 13%. Ma sui mercati internazionali, in primis Chicago e Londra, corrono anche il(+4%),ed ilcon rialzi superiori al 2% da inizio 2025.