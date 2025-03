Borse europee positive con rally della Difesa. Il DAX rinnova i massimi storici

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Iveco

Unicredit

Buzzi

Amplifon

Saipem

Prysmian

DiaSorin

Juventus

Maire

Fincantieri

Danieli

Alerion Clean Power

Sesa

Ferragamo

Carel Industries

(Teleborsa) -, dopo che i leader europei hanno deciso di elaborare un piano di pace per l'Ucraina da presentare agli Stati Uniti e sulle attese che i governi europei incrementino gli acquisti militari e che il nuovo governo in Germania possa istituire fondi speciali fino a 400-500 miliardi di euro destinati alla difesa (infatti il DAX è il miglior listino nella seduta odierna).Sul fronte macroeconomico, ina febbraio l'ha sorpreso lievemente al rialzo, calando di un decimo su base annua: +2,4% (contro +2,3% atteso e +2,5% precedente) secondo l’indice headline e +2,6% (contro +2,5% atteso e +2,7% precedente) secondo l'indice core. Sempre in Eurozona, a febbraio laè stata migliorativa, attestandosi a 47,6 da 47,3 preliminare e segnalando la contrazione del settore meno grave da inizio 2023.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,96%. L'continua gli scambi a 2.892 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,48% e continua a trattare a 69,43 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,54%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,64%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,70%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,09%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.069 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 41.344 punti. In frazionale progresso il(+0,56%); consolida i livelli della vigilia il(-0,18%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 3/03/2025 è stato pari a 4,49 miliardi di euro, in calo di 1.484,2 milioni di euro, rispetto ai 5,97 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,62 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 16,13%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,15%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,69%.avanza del 2,34%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,46%.scende del 2,18%. Calo deciso per, che segna un -1,51%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%.Tra i(+12,03%),(+6,53%),(+4,38%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,46%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,40%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,13%.