CRIF perfeziona l’emissione di un bond con PGIM Private Capital

Prudential Financial

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore delle informazioni creditizie, dell'analisi dei dati e dei servizi di business information, ha completato il 27 febbraio 2025 l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari attraverso PGIM Private capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense PGIM Inc., asset manager di, per un valore di, 10 anni ammortizing.L’emissione avviene a seguito dell’estensione della "" del 2024 che prevede la possibilità di collocare emissioni fino a un valore complessivo di 225 milioni di USD nei prossimi quattro anni. L’operazione è finalizzata a garantire accesso a liquidità a lungo termine nell’ottica del programma di espansione e rafforzamento globale dell’offerta in nuove piattaforme e servizi. Greenberg Traurig Santa Maria ha affiancato CRIF come consulente legale mentre Rimon Law come consulente legale dell'investitore. Deutsche Bank - Trust & Agency Services ha svolto il ruolo di banca agente.