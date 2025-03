Datrix, upgrade a Outperform da Mediobanca con aumento target price

Mediobanca

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 2,10 euro) e migliorato la(ada Neutral) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning.Secondo gli analisti, il gruppo ha sviluppato una strategia di crescita credibile nel panorama di supporto all'IA, che mira a sfruttare il suo posizionamento di nicchia come fornitore di applicazioni verticali avanzate insieme alla crescente penetrazione della tecnologia AI guidata dai grandi operatori tecnologici. In questo contesto, ipoiché la sua offerta di software AI-power ben addestrata e pronta all'uso si sta trasformando in una crescita organica redditizia e sostenuta, mettendo l'azienda su un percorso finanziariamente equilibrato.Tuttavia, Mediobanca crede che glidi 1,2x 25 EV/Sales stianodi Datrix e prevede il delivery di ulteriori solide performance finanziarie per alimentare la rivalutazione delle azioni nei prossimi trimestri.Gli analisti stimano un CAGR delle vendite organiche a 3 anni del 16% supportato dalla crescente adozione delle soluzioni Datrix da parte dei clienti. Credono che tale ritmo di crescita potrebbe rivelarsi prudente in caso di una penetrazione più rapida del previsto delle applicazioni verticali AI. Si aspettano che la crescita sostenuta del fatturato si traduca in una, che dovrebbe raggiungere il 10,6% nel 2025 e il 20% entro il 2027. Si aspettano anche un miglioramento nel cash conversion factoring in un trend stabile di capex e un impatto limitato da NWC, ipotizzando che Datrix raggiunga un