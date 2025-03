De' Longhi, acquistate azioni proprie per oltre 3,39 milioni di euro

De' Longhi

Produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 16 gennaio 2025,ha comunicato di avertra il 24 ed il 28 febbraio 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 33,936 euro, per unpari aA seguito delle operazioni complessivamente compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, al 28 febbraio De' Longhi detiene 495.887 azioni proprie, corrispondenti allo 0,3278% del numero complessivo di azioni ordinarie.Sul listino milanese, oggi, modesto guadagno per il, che avanza di poco a +0,71%.