Eurozona, settore manifatturiero ai massimi da inizio 2023

(Teleborsa) - A febbraio, il, ma un massimo di due anni nel HCOB PMI principale ha segnalato che il calo nel manifatturiero è stato il meno grave dall'inizio del 2023.Lasi è infatti avvicinata alla, con una riduzione dei nuovi ordini (sia totali che esteri) ai minimi in quasi tre anni. Le aziende hanno avuto un approccio meno aggressivo con i tagli alle scorte di materie prime, dei semilavorati e degli acquisti, mentre le aspettative di crescita del settore manifatturiero sono risultate tra le più ottimistiche dall'invasione dell'Ucraina daparte della Russia all'inizio del 2022.Detto ciò, inelle aziende manifatturiere si sono intensificati, con l'occupazione che è diminuita al ritmo più rapido degli ultimi quattro anni e mezzo. Anche l'inflazione dei costi di acquisto è salita ai massimi degli ultimi sei mesi, sebbene i risultati dell'ultima indagine abbiano mostrato una certa difficoltà tra le imprese nel cercare di trasferire le maggiori spese sui prezzi di vendita, che sono invece un leggermente diminuiti.L’HCOB PMI del Settore Manifatturiero Eurozona, che misura lo stato di salute delle aziende manifatturiere dell’eurozona ed è redatto da, è salito a febbraio a 47.6. Si tratta quindi di un aumento rispetto al 46.6 di gennaio e del livello più alto degli ultimi due anni, che ha segnalato il minore deterioramento dello stato di salute del settore manifatturiero dell'area dell'euro dall'inizio del 2023.Nella maggior parte dei casi, a livello nazionale, gli indici PMI del manifatturiero dell'eurozona hanno rivelato una ripresa., pur essendo ancora in contrazione, hanno registrato a febbraio tassi di contrazione più deboli. Dopo un periodo di deterioramento di sette mesi, le condizioni operative delle aziende manifatturiere neisi sono stabilizzate, mentre l'ha registrato un'espansione maggiore. Nel frattempo, per la prima volta in poco più di un anno, laha riportato un calo dello stato di salute del relativo settore manifatturiero."Anche se il PMI mostra che il settore manifatturiero sta ritrovando il suo equilibrio, è. I nuovi ordini stanno diminuendo al ritmo più lento dal maggio 2022 e la produzione si sta avvicinando alla stabilizzazione. Dopo quasi tre anni di recessione, potremmo quindi assistere nei prossimi mesi a un po' di crescita. Una rapida formazione di un governo in Germania, la stabilità politica in Francia e un accordo con gli Stati Uniti sulle questioni tariffarie chiave darebbero tanto aiuto", ha dichiaratopresso la Hamburg Commercial Bank, analizzando i dati PMI. "Riguardo al futuro, la maggior parte delle aziende è risultata ottimista, con un indice appena sopra la media di lungo periodo. Questo dato è sorprendente se si considerano le minacce tariffarie degli Stati Uniti, ma le aziende sanno che una recessione è solitamente seguita da una ripresa e sono anche evidenti segnali che mostrano che la guerra della Russia contro l'Ucraina potrebbe finire quest'anno. Inoltre, anche", ha concluso.