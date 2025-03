Genesis Energy vende il business soda per 1,43 miliardi di dollari

Genesis Energy

(Teleborsa) -, società energetica statunitense, hae le operazioni correlate (Alkali Business) a WE Soda.I punti salienti della transazione includono: ildell'Alkali Business è diincluso il capitale circolante alla chiusura; le obbligazioni ORRI, con circa 390 milioni di dollari di capitale rimanente al netto della liquidità vincolata, rimarranno in vigore e saranno un obbligo continuativo dell'Alkali Business; di conseguenza, Genesis ha ricevuto circa 1,010 miliardi di dollari in contanti, al netto di tutti gli aggiustamenti e dopo il pagamento delle commissioni e delle spese previste relative alla transazione."Questa transazione offre a Genesis la- ha detto Grant Sims, CEO di Genesis Energy - Con la vendita dell'Alkali Business, il nostro obiettivo principale sarà ancora una volta lo spazio energetico midstream e le nostre attività leader del settore in esso"."Prevediamo di utilizzare questi proventi in contanti per rimborsare la nostra linea di credito revolving senior garantita, per estinguere definitivamente il debito non garantito e per riacquistare titoli azionari preferenziali convertibili aziendali, ciascuno in importi ancora da determinare in via definitiva - ha aggiunto - Riteniamo che questa transazione ci dia, così come per tutti gli altri nella struttura del capitale".