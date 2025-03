La Freccia di marzo: in cover Jovanotti che racconta la sua evoluzione

(Teleborsa) - Sfruttare le difficoltà per evolvere e rinascere. È questo il percorso che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, racconta ai lettori delladi marzo. Dopo l'incidente in bicicletta del 2023, la conseguente operazione, la degenza in ospedale e tanta fisioterapia, il cantautore torna in scena con un nuovo album autobiografico e il. "Evoluzione – fa sapere ilin una nota – è anche la parola chiave del Piano di ammodernamento della rete infrastrutturale del Gruppo FS che traghetterà, con coraggio e visione, il sistema di trasporti su ferro del nostro Paese verso un futuro più funzionale ed efficiente".Visionario è anche il progetto dell'artista statunitenseche, attraverso un'installazione realizzata con iltrasforma gli echi muti del Campanone di San Pietro in un'opera acustica immersiva da ascoltare camminando lungo il portico della basilica.Roma ospita anchegiunta alla 30esima edizione. Mentre in Inghilterra ladi cui Frecciarossa è Treno Ufficiale, gioca la prima partita del torneo Sei Nazioni.Marzo è sinonimo di primavera. Stagione perfetta per scopriree la slovenadue città di frontiera unite da una storia comune e nominate5. I mesi che anticipano l'estate sono ideali per visitare l'Italia seguendo glitra gli scavi di Pompei, le ville palladiane e un viaggio a bordo del treno. Mentre un tour tra le librerie indipendenti di Firenze consente di scoprire a ritmo slow una città meno turistica e più autentica.Non mancano lecome Simone Cristicchi e il duo Coma_Cose, reduci dal successo di Sanremo, il divulgatore letterario Edoardo Prati, che gira i teatri con Cantami d'amore, e la scrittrice Lorenza Pieri, tra i giurati del concorso letterario per esordienti organizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.A Roma il Museo dell'Ara Pacis ospita lache ripercorre la carriera del maestro attraverso i suoi scatti dai colori brillanti. Le Gallerie d'Italia a Torino omaggiano il fotografo Olivo Barbieri con una monografica sul suo lavoro in Cina. A Palazzo Reale di Milano Art Déco. Il trionfo della modernità celebra il movimento a cento anni dalla nascita e un'esposizione complementare della Fondazione FS racconta il Padiglione reale della Stazione Centrale.La Freccia di marzo si può sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane o in copia cartacea sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub.