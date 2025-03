Mooney lancia la nuova campagna B2B "Tabaccheria da Giacomo" firmata Together

(Teleborsa) -, la fintech italiana leader nei servizi e nelle soluzioni tecnologiche di pagamento, mobilità e bancari di prossimità, lancia unarivolta alla propria rete di. Protagonista è il celebre attore e comico, che veste i panni di un tabaccaio alla scoperta di prodotti e servizi offerti dalla fintech.La campagna, ideata e prodotta dall’agenzia di comunicazione, mette in scena le vicende all’interno di una location ricreata ad hoc, la "", e racconta come i punti vendita possano arricchire la propria offerta grazie alle soluzioni Mooney. Così Giacomo, in una serie di contenuti video, realistici e dal tono ironico, trasforma la sua tradizionale attività in un punto di riferimento per il quartiere.Per rendere la campagna iconica, Mooney ha trasformato unin un set dall'atmosfera storica, che ricorda le tradizionali tabaccherie italiane. In questo ambiente distintivo, Giacomo Poretti interagisce con i suoi clienti inispirate alla quotidianità dei punti vendita di prossimità, valorizzando al contempo l'offerta distintiva di Mooney: dal pagamento dei bollettini al ritiro di denaro contante, dall'attivazione del servizio di telepedaggio alle diverse soluzioni pensate per accrescere il proprio business. L'uso dellada parte del protagonista rende la comunicazione coinvolgente, affiancando l’innovazione tecnologica al calore umano, caratteristica e punto di forza della rete di prossimità."Abbiamo scelto Giacomo come testimonial perché ben rappresenta lo spirito pragmatico e imprenditoriale dei nostri esercenti, valorizzandone il ruolo chiave che ricoprono nei rapporti quotidiani con i propri clienti", ha affermato, Marketing Senior Director di Mooney. "Sosteniamo la nostra rete di prossimità non solo attraverso costanti investimenti in strumenti, tecnologie e prodotti innovativi, ma anche in attività di comunicazione per mettere al centro i tabaccai e riconoscere l’importanza che ricoprono nel tessuto sociale in cui operano", ha dichiarato, Chief Revenue Officer di Mooney."Avere un target mirato ci ha dato la possibilità di creare una campagna rilevante, individuando degli insight molto specifici e trasformandoli in una sceneggiatura incisiva, oltre che divertente", dice, Direttrice Creativa di Together. "Anche l’approccio produttivo è stato studiato per ottenere contenuti di intrattenimento di qualità, con l’obiettivo di stupire e fidelizzare gli esercenti Mooney", aggiunge, Head of Production dell’agenzia.I video della campagna saranno distribuiti suidell’azienda, puntando a raggiungere direttamente esercenti e responsabili commerciali.