Osservatorio Opinion Leader 4 Future: al via un ciclo di incontri sull'informazione consapevole

(Teleborsa) - Aiutare le persone a comprendere la complessità del mondo in cui viviamo, accrescere la partecipazione attiva della cittadinanza sui temi rilevanti della vita e favorire la buona informazione. Con l'obiettivo di approfondire tali dinamiche e offrire nuovi strumenti di comprensione della realtà, l'che ha il fine di accrescere la cultura informativa, promuove un ciclo di 4 incontri che prenderà il via il 5 marzo e terminerà il 14 maggio e che avrà luogo presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Largo Gemelli 1.Nello specifico, esperti dell'informazione, accademici e rappresentanti della società civile si confronteranno su argomenti di grande rilevanza sociale, spesso trascurati o raccontati con linguaggi non sempre adeguati: dalla sicurezza stradale alle periferie, dagli incidenti domestici alla sostenibilità ambientale."L'obiettivo dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future è rendere consapevoli le persone sui temi che più li riguardano da vicino – ha dichiarato–. La buona informazione, le dinamiche sociali, la salute, la sicurezza e l'ambiente rappresentano aspetti con cui ormai la collettività deve continuamente misurarsi per cercare di comprendere le sfide della contemporaneità e per fare le giuste scelte. In questo senso, crediamo che favorire il dialogo e mettere in connessione esperienze e saperi sia un ottimo modo per accrescere il grado di conoscenza delle persone e per creare benessere per la società"."In questi anni di attività dell'Osservatorio, i dati di ricerca e il confronto con gli studenti universitari hanno sottolineato l'importanza di poter accedere a un'informazione non solo utile, ma anche contributiva, capace cioè – ha spiegato– di fornire competenze e risorse di orientamento e partecipazione. Con questo ciclo di workshop intendiamo approfondire specifiche e verticali tematiche, apparentemente marginali, ma in realtà di grande rilevanza nell'orientare l'agire quotidiano delle famiglie italiane".L'iniziativa, che avrà luogo dal 5 marzo al 14 maggio presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha l'obiettivo di favorire la valorizzazione dell'informazione come risorsa e strumento di consapevolezza, in un'ottica di inclusività e partecipazione anche dei target più fragili. E' un percorso che invita a riflettere sul valore dell'informazione come strumento di cittadinanza attiva, in un periodo storico in cui la qualità e l'accuratezza delle notizie sono più che mai essenziali per interpretare le sfide del presente e del futuro.Nel primo incontro si discuterà dell'informazione sui rischi stradali cercando un linguaggio che non sia né morboso né allarmistico, ma che sappia sensibilizzare e educare. Interverranno Silvia Frisina, vicepresidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada e il giornalista Luca Valdiferri, impegnato da anni sui temi dell'educazione stradale.In questo incontro si parlerà di come il racconto delle periferie possa diventare un'opportunità per stimolare la collaborazione e il miglioramento delle nostre città. Interverranno il giornalista Marco Dotti e l'Associazione On Impresa Sociale, impegnata nella creazione di esperienze aggregative e di crescita territoriale.Il terzo appuntamento, realizzato in collaborazione con il Master Health Communication Specialist di ALMED (Università Cattolica del Sacro Cuore), si concentrerà su un tema cruciale per la sicurezza domestica: la prevenzione degli incidenti casalinghi, spesso sottovalutati, ma che comportano rischi significativi. Con il contributo di Elisabetta Locatelli, ricercatrice e coordinatrice del progetto Health Communication Monitor, e di alcuni creatori di contenuti digitali sensibili al tema, il dibattito sarà alimentato dalla lettura di una recente ricerca dell'Osservatorio sulla conoscenza delle manovre di emergenza.Il tema centrale dell'ultimo incontro sarà la sostenibilità e il ruolo dell'informazione, con un focus sulle politiche ambientali e su come quest'ultime possano essere tradotte in scelte quotidiane e concrete per le persone. Se ne parlerà attraverso gli interventi di Matteo Tarantino, professore associato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Lavinia Colantoni, dottorando della stessa Università.L'nasce nel marzo del 2023 dalla collaborazione tra Gruppo Credem e l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell'Università Cattolica e si pone come punto di riferimento per l'informazione consapevole per contribuire al miglioramento della cultura informativa su argomenti altamente rilevanti per la formazione dell'opinione pubblica e per le scelte di vita delle persone. L'Osservatorio ha ereditato e sviluppato ulteriormente il lavoro svolto da Opinion Leader 4 Future, il progetto nato nel 2020 (2020/2022) da una collaborazione tra Credem e l'Università Cattolica per analizzare il ruolo degli opinion leader nel panorama informativo e la circolazione delle informazioni. Trasversalmente ai diversi ambiti, L'Osservatorio intende promuovere e valorizzare un'informazione utile e contributiva, capace cioè di offrire conoscenze e strumenti alla cittadinanza per muoversi con maggiore consapevolezza e senso critico, non solo a proprio vantaggio, ma anche in un'ottica di contribuzione a favore della società e dei beni comuni.