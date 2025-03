Rottamazione Quater, scatta il conto alla rovescia per i "regolari"

(Teleborsa) -. Mercoledì 5 marzo scadranno irispetto alla scadenza delprevista dal piano di rimborso della definizione agevolata. La scadenzaChi invece fosse ", per non aver pagato alcune rate o avendole pagate in ritardo, potrà avvantaggiarsi della proroga prevista dale quindi potràla sua posizionePossono beneficiare dellaalla definizione agevolata prevista dalla Rottamazione Quater solo i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della misura agevolativa (alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater, per i quali:del piano di pagamento agevolato, in scadenza; per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento, che potrà avvenire: inoppuredi pari importo, con scadenza (le prime due in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027).