Smart Capital incrementa partecipazione in ALA al 4,542%

Smart Capital

ALA

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha, società veicolo di club deal, acquisendo l'intera quota detenuta dai soci di minoranza. Il controvalore pattuito è di circa 2,5 milioni di euro. A seguito dell'operazione Smart Capitaldi Smart Ala, rispetto al precedente 67,07%.Smart Ala è stato il primo club deal promosso da Smart Capital nel 2021, grazie al contributo di 4 importanti famiglie italiane, con l'in Borsa di, società quotata da luglio 2021 su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale.L'operazione consente a Smart Capital di rafforzare la propria esposizione nel capitale della azienda italiana, venendo a deteneredel capitale sociale di ALA, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di accompagnamento alla crescita del gruppo con un orizzonte di lungo periodo. Successivamente all'operazione è intenzione di Smart Capital procedere ad una semplificazione dell'attuale struttura societaria con riferimento a Smart Ala."Con questa operazione consolidiamo significativamente la nostra posizione diretta in ALA, confermando il pieno supporto di lungo periodo alle famiglie Genna e Scannapieco oltreché all'eccellente management team della società in un ambizioso progetto di crescita di un campione italiano con vocazione globale", hanno commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, e, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital.