Snam perfeziona l'acquisizione di Edison Stoccaggio per 565 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha, per un, comprensivo degli aggiustamenti previsti dal contratto di compravendita e della ticking fee. L'operazione prevede inoltre un earn-out che potrà essere corrisposto da parte di Stogit a Edison in caso di esito positivo del contenzioso amministrativo tutt'ora in corso relativo ai ricavi riconosciuti negli anni precedenti per le attività del sito di San Potito e Cotignola."In uno scenario che permane fragile e complesso, con questa operazione aggiungiamo un importante tassello al percorso intrapreso per rafforzare l'approccio sistemico alla sicurezza energetica del Paese - ha commentato- Con le altre iniziative che ci vedono fortemente impegnati, l'obiettivo è quello di dotare il sistema italiano ed europeo degli ulteriori elementi di solidità e sicurezza che sono necessari per un migliore equilibrio del mercato e una maggiore competitività".Con questa operazione, la capacità, di cui 4,6 di riserva strategica, pari a oltre il 17% della capacità europea, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel settore a livello continentale. Edison Stoccaggio, ridenominata Stogit Adriatica a seguito dell'acquisizione da parte di Stogit (controllata di Snam), ha una RAB calendaria e un EBITDA al 31 dicembre 2024 stimati rispettivamente pari a circa 520 milioni di euro e circa 52 milioni di euro.L'operazione,avvenuta lo scorso settembre, contribuisce positivamente all'utile netto di Gruppo in un range compreso fra l'1,5% e il 2,0% già a partire dal 2025, e i suoi effetti sono già stati incorporati nel Piano Strategico 2025-29 di Snam.Per effetto dell'operazione, iin esercizio in capo al Gruppo Snam saliranno da 9 a 12 unità, collocate prevalentemente nel centro-nord Italia, presso i principali poli di consumo del Paese. I siti di Cellino, Collalto e San Potito e Cotignola vanno quindi ad aggiungersi a Brugherio (MI), Settala (MI), Sergnano (CR), Ripalta (CR), Bordolano (CR), Cortemaggiore (PC), Sabbioncello (FE), Minerbio (BO) e Fiume Treste (CH)., che fa parte del gruppo francese Électricité de France, ha detto che le risorse incassate saranno"La valorizzazione di questo asset strategico per il Paese è coerente con il nostro percorso di transizione energetica e fornirà risorse addizionali per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e per il bilanciamento del nostro profilo industriale con investimenti nel segmento downstream - a commentato- È un passo ulteriore, molto concreto, verso l'obiettivo strategico di portare il contributo di attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi al 70% dell'EBITDA del Gruppo entro il 2030".