Stellantis propone Alice Schroeder e Daniel Ramot consiglieri

Stellantis

(Teleborsa) - In occasione della prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà il 15 aprile ad Amsterdam e che vede scadere il mandato di sette amministratori non esecutivi, il CdA diha deciso di proporre la rielezione di Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani e Beno?t Ribadeau-Dumas e ha nominato Daniel Ramot e Alice Schroeder come nuovi amministratori non esecutivi. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni.Alice Davey Schroeder, ex Managing Director di Morgan Stanley e consulente senior a Wall Street, vanta una vasta esperienza in materia di finanza, contabilità e corporate governance, sottolinea Stellantis. Attualmente, fa parte dei consigli di amministrazione di HSBC North America Holdings, Dakota Gold Corporation e Carbon Streaming Corporation, ricoprendo ruoli chiave nei comitati di revisione, compensazione e governance.Daniel Ramot, imprenditore e scienziato israelo-americano, è cofondatore e amministratore delegato di Via, un'azienda tecnologica di trasporto globale che opera in oltre 35 Paesi. La sua precedente esperienza, spiega Stellantis, comprende il servizio nell'aeronautica militare israeliana e la direzione dello sviluppo di supercomputer presso la D. E. Shaw Research.Il CdA di Stellantis "ritiene che la profonda esperienza di Schroeder nella supervisione finanziaria e nella leadership strategica, combinata con la vasta esperienza di Ramot nel campo della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, fornirà un'esperienza preziosa e rafforzerà la leadership del gruppo".