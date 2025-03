Transizione energetica, Confagricoltura a Key- the Energy Transition Expo: attualità e prospettive

(Teleborsa) -il principale evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, in programma a Rimini dal 5 al 7 marzo.Con un proprio stand, Confagricoltura - spiega la nota -L’agricoltura - si legge -che integrano produzione agricola e sostenibilità ambientale. In questo contesto, a Rimini un’attenzione particolare sarà dedicata alle aziende agrituristiche, sempre più impegnate nell’utilizzo di energie rinnovabili: queste imprese adottano soluzioni avanzate, come il fotovoltaico e il solare termico per la produzione di energia elettrica e termica, contribuendo anche alla mobilità sostenibile sul territorio.sarà giovedì 6 marzo alle ore 10.30, con la presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio Agroenergie, realizzato in collaborazione con Enel. Durante l’incontro, che vedrà la partecipazione di Nicola Lanzetta, direttore Italia del Gruppo Enel, e del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, verranno analizzate le dinamiche attuali e le prospettive delle agroenergie in Italia. Un’occasione per approfondire il ruolo delle fonti rinnovabili nel comparto agricolo e per discutere delle sfide e delle opportunità che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni.Oltre ai tanti appuntamenti nello stand, Confagricoltura organizza mercoledì 5 alle 15.30, in Sala Neri, il cche analizzerà le problematiche normative del settore.