Vola il settore difesa dopo vertice Londra. A Milano strappa Leonardo

(Teleborsa) - Il titolocorre insieme ai big della difesa in Europa, sulle attese per un aumento della spesa.La, al termine del vertice di Londra, sull'Ucraina e sulla sicurezza, ha detto che serve "urgentemente riarmare l'Europa". I leader europei hanno raggiunto un accordo generale sulla necessità di aumentare la spesa per la difesa e le capacità militari.Leonardo dopo aver fatto fatica ad entrare agli scambi mostra ora un notevole guadagno del 10,17% a 42,48 euro dopo essere volato al massimo intraday di 45,5 euro. Corrono anchea Parigi con un +14,1% ea Francoforte con un +8,5%.