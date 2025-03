Intercos supera 1 miliardo di fatturato con una crescita di oltre il 14%

Intercos

(Teleborsa) - I risultati dial 31 dicembre 2024 mostranopari a 1.064,9 milioni, in crescita del 7,8% rispetto al 2023 e del +8,2% a tassi costanti, oltre la guidance fornita a inizio anno nonostante l’attacco cyber subito e andamenti di mercato del Beauty meno favorevoli delle attese che hanno caratterizzato soprattutto la seconda parte dell’anno. Infatti, dopo un primo trimestre in contrazione per effetto dell’attacco informatico subito, i tre trimestri successivi sono risultati tutti in crescita a doppia cifra, con il quarto in crescita del +14,5% a tassi costanti.L' EBITDA Rettificato è pari a 143,3 milioni, in aumento del 4,3% (+5,9 milioni) rispetto all’anno precedente, mentre l'di 56,7 milioni è in linea rispetto al 2023.pari a €97,7 milioni in lieve diminuzione rispetto al 31 Dicembre 2023 (-€2.5 milioni) e che riflette, tra gli altri, il pagamento di €18 milioni di dividendi avvenuto nel 2024. La leva finanziaria (posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato) è ulteriormente diminuita ed è ora pari al 0,68x, in diminuzione rispetto al 0,73x riportato lo scorso anno. La posizione finanziaria netta, escludendo l’impatto contabile derivante dall’applicazione dell’IFRS16 è pari a €55,1 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire dividendi per un ammontare di 19 milioni, pari a circa il 39% dell’Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo.e più in generale per il mercato del Beauty,., ha dichiarato, commentando i risultati di periodo. Nonostante l’evento eccezionale rappresentato dall’attacco informatico del primo trimestre, che ha avuto ripercussioni sulle attività operative per diversi mesi e il significativo rallentamento del settore Beauty in Cina, negli Stati Uniti e l’affievolimento delle crescite in Europa, Intercos ha registrato crescite a doppia cifra in ogni trimestre successivo a quello del cyber attack.per il 2024 fornite a inizio anno, nonché di superare per la prima volta la soglia del miliardo di euro di fatturato. Il nostro modello di business ha nuovamente dimostrato un'elevata capacità di resilienza. La diversificazione strategica di Intercos, la capacità di anticipare i trend e l’innovazione sviluppata nelle diverse aree geografiche in cui operiamo ci hanno consentito di raggiungere tassi di crescita significativi, anche in contesti in cui player noti del settore hanno incontrato difficoltà. L’Asia, e in particolare la Cina, ha registrato per il nostro Gruppo una crescita a doppia cifra in tutti i trimestri, in netta controtendenza rispetto all'andamento dei brand occidentali nella regione e facendo meglio dei nostri competitor locali diretti. Grazie a questi elementi,, registrando ricavi di 1.065 milioni di euro, con una crescita dell’8,2% a tassi costanti rispetto al 2023 e riportando un’accelerazione progressiva nel corso dell’anno, ha aggiunto il top manager., anche sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi anni. I tre anni successivi alla quotazione del Gruppo, avvenuta a fine 2021, hanno visto la crescita di Intercos superare ampiamente le previsioni iniziali, con un incremento delle vendite superiore al 50% e una crescita dell'EBITDA di oltre il 40%. Questo a dimostrazione della capacità del Gruppo di anticipare le tendenze del mercato in tutte le regioni del mondo e del conseguente riconoscimento del nostro ruolo come motore di innovazione nel settore del Beauty a livello globale.Desideriamo ringraziare tutte le persone che, con impegno e passione quotidiana, contribuiscono a consolidare un modello di business che, sin dalla sua fondazione, si distingue per la sua unicità a livello internazionale".