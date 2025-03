PA: Zangrillo introduce valutazioni e carriere più dinamiche

(Teleborsa) - Il, annuncia una serie di riforme per rendere il settore pubblico più dinamico e attrattivo, puntando su valutazioni basate su performance e soft skills, nuovi meccanismi di avanzamento di carriera e assunzioni dirette dagliIn un’intervista rilasciata aha illustrato le principali novità introdotte dal recente decreto-legge approvato dal, volto a rafforzare la gestione del personale statale. Tra le misure previste, spicca l’inserimento di giovani diplomati dagli ITS Academy all’interno della Pubblica Amministrazione, con la possibilità di acquisire successivamente una laurea grazie alUn altro aspetto centrale della riforma riguarda la gestione delle carriere. Secondo il ministro, verrà introdotto un nuovo sistema di valutazione per obiettivi, che non si limiterà a misurare la performance lavorativa, ma prenderà in considerazione anche le competenze trasversali, come le soft skills. Inoltre, le: circa il 50% degli avanzamenti potrà essere proposto direttamente dai dirigenti, che segnaleranno i propri collaboratori meritevoli. Tali promozioni, tuttavia, saranno soggette a una verifica da parte di una commissione interna e a un controllo esterno sorteggiato, per garantire trasparenza ed equità.Sul tema del rinnovo contrattuale, il ministro ha poi espresso perplessità sulle posizioni della Cgil, sottolineando come il governo abbia stanziato 20 miliardi di euro nonostante il contesto economico complesso. "", ha dichiarato Zangrillo, evidenziando la necessità di un confronto costruttivo per migliorare le condizioni del settore pubblico.Con queste misure, il, valorizzando il merito e incentivando l’ingresso di nuove risorse qualificate.