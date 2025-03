Thales, acquisizione ordini record a 25 miliardi di euro nel 2024 con spinta Difesa

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha comunicato che l'per l'esercizio finanziario 2024 è aumentata del 9% rispetto al 2023, attestandosi a 25.289 milioni di euro e del +6% su base organica (vale a dire a perimetro e tassi di cambio costanti). La società sottolinea che la performance commerciale è stata ancora una volta sostenuta dallae dal continuo slancio sostenuto nel segmento Aerospaziale. Lehanno totalizzato 20.577 milioni di euro, in aumento dell'11,7% rispetto al 2023 (+8,3% di crescita organica). Questa robusta crescita riflette in particolare la solida performance del business Difesa durante tutto l'anno.L'è stato pari a 2.419 milioni di euro nel 2024 (11,8% delle vendite), rispetto ai 2.132 milioni di euro (11,6% delle vendite) nel 2023, con un aumento del 13,4% (+5,7% di variazione organica). A 1.900 milioni di euro, l', è aumentato del +7% rispetto al 2023. L'utile netto consolidato, quota di Gruppo, si è attestato a 1.420 milioni di euro, in forte aumento del +39% rispetto al 2023.Il board ha deciso di proporre il pagamento di undi 3,70 euro per azione, corrispondente a undel 40% dell'utile netto rettificato, quota di Gruppo. Un dividendo provvisorio di 0,85 euro per azione è stato pagato il 5 dicembre 2024. Il saldo di 2,85 euro sarà pagato il 22 maggio 2025."Iniziamo il 2025 con fiducia e determinazione e con una prospettiva positiva per la stragrande maggioranza delle nostre attività - ha commentato il- Thales ha presentato la sua nuova roadmap strategica a novembre 2024. Basandosi sulle sue posizioni di leadership uniche al servizio dei mercati in crescita e sulla sua capacità di innovare e anticipare le innovazioni tecnologiche, il Gruppo afferma la sua ambizione di realizzare una crescita accelerata, redditizia e sostenibile nei prossimi anni, a partire dal 2025".Glisono: book-to-bill superiore a 1; crescita organica delle vendite tra +5% e +6%, corrispondente a vendite tra 21,7 miliardi e 21,9 miliardi di euro; margine EBIT rettificato tra 12,2% e 12,4%.