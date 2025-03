ProSiebenSat.1: riduce perdita nel 2024, tengono i ricavi

ProSiebenSat.1

(Teleborsa) -, il gruppo tedesco di cuiè primo azionista, ha chiuso il 2024 una crescita deidell'1,7% a 3,92 miliardi e un Ebitda adjusted in calo a 557 milioni (-3,6%).Ilè stato pari a -122 milioni in riduzione rispetto al rosso di 134 milioni dell'esercizio 2023., il gruppo prevede una leggera crescita dei ricavi a circa 4 miliardi (+/- 150 milioni), con ricavi pubblicitari nella regione DACH che dovrebbero aumentare del 2%. L'ebitda adjusted è stimato a 550 milioni (+/- 50 mln), vicino al livello dell'anno precedente.ProSieben, si legge nella nota dei conti, "persegue il chiaro obiettivo di portare avanti la trasformazione digitale del suo core business Entertainment su una solida base finanziaria, pertanto propone di distribuire un dividendo di 0,05 euro agli azionisti".Il titolosi muove in forte ribasso e mostra un -4,82%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,993 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,598. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,388.