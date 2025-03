NextGeo, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 10,4 euro, upside potenziale del 43%) e confermato la) sul titolo(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore.Gli analisti scrivono che NextGeo ha registrato, con VoP che ha raggiunto 203,3 milioni di euro, in crescita del 36,8% anno su anno, sostanzialmente in linea con le aspettative. La crescita è stata guidata da progetti di energie rinnovabili offshore e interconnettori più ampi nel Nord Europa e nel Mediterraneo, mentre le attività di petrolio e gas hanno continuato a supportare la diversificazione. La redditività ha superato le stime, con EBITDA in aumento del 33,3% anno su anno a 54 milioni di euro, confermando la resilienza del modello di business del gruppo nonostante la maggiore complessità. Un forte flusso di cassa operativo e i proventi dell'IPO hanno portato NFP a. Backlog e pipeline rimangono solidi, sostenendo la visibilità."Spinta dalla crescente domanda di parchi eolici e interconnettori, sfrutta i proventi dell'IPO per espandersi in O&M, IMR e selettivamente petrolio e gas - si legge nella ricerca - Inoltre, è i, a supporto di M&A e rafforzando il suo ruolo in un mercato forte".Secondo Alantra, NextGeo supera i concorrenti con margini superiori (margine EBIT medio del 22,1% nel 2025-27) e rapida crescita (CAGR delle vendite del 20,8% contro l'8,3% dei concorrenti), guidata dal suo focus sulle energie rinnovabili. "Una forte domanda di energia eolica offshore, un modello asset-light e una solida pipeline posizionano NextGeo come un", viene sottolineato.