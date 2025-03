Predict, nuovo accordo di distribuzione con Caresmed in Puglia e Basilicata

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, hadi strumenti per la densitometria ossea e analizzatori di composizione corporea con, società italiana che opera da più di 20 anni nella vendita di apparecchiature medicali e servizi diagnostici strumentali su tutto il territorio nazionale.Il contratto, non esclusivo, in partenza in data odierna, avrà unae riguarderà l'affidamento a Predict di due linee di prodotti: "Lunar" di, per la densitometria ossea e "InBody", per la bioimpedenziometria. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO, mediante la sottoscrizione di tale accordo, Predict, consolidando la propria presenza in Puglia ed entrando nel territorio della Basilicata diversificando al tempo stesso la propria platea di fornitori, oltre ad ampliare la propria offerta sul mercato."Grazie all'accordo con Caresmed, arricchiamo il nostro portafoglio di tecnologie per il settore medicale, sia pubblico che privato. L'intesa potenzia la nostra competitività e amplia le opportunità di business: per il loro elevato valore tecnologico, queste nuove strumentazioni ci consentiranno di rivolgerci a nuovi target e di arricchire la nostra proposta rivolta ai centri che già utilizzano le nostre soluzioni - ha dichiarato l'- L'accordo di distribuzionetra i prodotti e i servizi delle nostre Strategic Business Unit tradizionali, con l'obiettivo di accrescere la fidelizzazione dei clienti. L'obiettivo è consolidare la nostra posizione di leadership nell'offerta di soluzioni hi-tech, in linea con gli obiettivi di crescita aziendali".