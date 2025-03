BUX (ABN Amro) multata per aver pagato finfluencer per attirare i clienti

(Teleborsa) - L'Autorità olandese per i mercati finanziari () ha imposto unaal(controllato dal gruppo bancario ABN Amro) per aver violato il divieto di commissione. Per acquisire nuovi clienti, BUX ha pagato una commissione a finfluencer, siti di comparazione e clienti esistenti. Questi tipi di "commissioni di segnalazione" sono proibiti perché non sono nell'interesse di un potenziale cliente, si legge in una nota dell'Autorità. BUX ha ora posto fine alle violazioni.BUX è un broker online in cui i consumatori possono investire autonomamente, senza consulenza o gestione patrimoniale (sola esecuzione). Per reclutare nuovi clienti, BUX ha utilizzato un "" e un "". Finfluencer, siti di comparazione e clienti esistenti hanno ricevuto compensi per aver presentato nuovi potenziali clienti. Tali commissioni di segnalazione violano il divieto di provvigione.Il divieto di commissioni, spiega AFM, garantisce che le società di investimento mettano al primo posto gli interessi dei propri clienti. Il divieto impedisce che i consumatori vengano indirizzati in una direzione contraria ai loro interessi a causa di incentivi finanziari. In questo caso, BUX ha coinvolto, tra gli altri, anche i finfluencer. Ricevevanoper aprire un conto di investimento. "Ciò ha dato al finfluencer un interesse finanziario nel portare quanti più follower possibili su BUX. In questo caso non si è tenuto conto degli interessi del potenziale investitore", si legge nella nota."Gli interessi del cliente devono essere sempre al centro delle priorità delle società di investimento - ha commentatodell'AFM - Ecco perché non è opportuno pagare commissioni di segnalazione ai finfluencer. Tali incentivi finanziari sono indesiderati e nuocciono alla fiducia nel settore".