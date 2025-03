SICIM torna in Germania con una commessa da 100 milioni di euro

(Teleborsa) -azienda internazionale operante nel settore energetico con sede a Busseto (PR), ha acquisito una nuova commessa in Germania. Il progetto, denominatoprevede la realizzazione di 30 chilometri di metanodotto da 40 pollici, situato a circa 60 km a sud-ovest di Brema, nella regione della Bassa Sassonia. Il valore complessivo della commessa è di circa 100 milioni di euro. I lavori inizieranno a settembre 2025 e SICIM sarà responsabile di tutte le fasi di costruzione dell'opera, dall'apertura della pista di lavoro al ripristino finale delle aree interessate.Il progetto attraversa le tipiche aree umide della Germania nord-occidentale, presentando significativecome il consolidamento della pista di lavoro, il drenaggio e la messa in sicurezza dello scavo dove verrà installata la condotta in acciaio. In particolare, durante l'intero periodo di realizzazione dell'opera, si prevede l'estrazione di circa 4 milioni di metri cubi di acqua di falda, che verrà restituita in loco in recapiti idrici autorizzati. Inoltre, saranno installati oltre 13 chilometri di palancole su circa un quarto dell'intero tracciato per garantire la stabilità della trincea di scavo.Una volta completata, questa infrastruttura fornirà le capacità necessarie per trasportare ilconsegnato al terminale di Wilhelmshaven, nel sistema di trasmissione dell'infrastruttura tedesca. Tutte le condotte saranno inoltre certificate per il trasporto di idrogeno."Il ritorno operativo in Germania dopo cinque anni rappresenta un passo significativo per SICIM. Le nostre precedenti esperienze nella realizzazione di infrastrutture nel Paese, a partire dal 2009, ci fanno trovare pronti ad affrontare le sfide di questo nuovo progetto – afferma–. La Germania sta compiendo passi significativi nello sviluppo di una back-bone per l'idrogeno con l'obiettivo di promuovere sempre più nel prossimo futuro l'uso di questo vettore energetico. Infatti, l'Agenzia Federale per le Reti della Germania (BNetzA) ha approvato il piano per una rete che trasporterà le molecole verdi, interamente operativa entro il 2032. L'infrastruttura una volta terminata avrà una lunghezza di 9.000 chilometri, il 40% dei quali di nuova costruzione. In quest'ottica il progetto possiede una visione strategica che coincide con quella di SICIM, finalizzata alla realizzazione delle nuove reti energetiche in Europa per contribuire attivamente alla sicurezza e alla sostenibilità del continente".Leuno dei più importanti operatori di trasporto di gas naturale in Europa. Il progetto verrà realizzato in joint venture con la società belga Denys NV. Nella fase di massima operatività del cantiere, si prevede l'impiego di circa 350 persone e l'utilizzo di oltre 230 mezzi d'opera, attrezzature e veicoli leggeri. Il completamento dei lavori è previsto per novembre 2026.