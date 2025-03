Iren annuncia opzione call per acquisire il restante 47,23% di Egea Holding

(Teleborsa) - Come riportato nel comunicato stampa del 1 agosto 2024,dispone di un'esercitabile a partire dal 31 marzo 2025, per acquisire l'intera quota di partecipazione detenuta da MidCo 2024 Srl in Egea Holding SpA e attualmente pari al 47,23%. In data odierna, il consiglio di Amministrazione di Iren ha deliberato che intende esercitare in data 31 marzo 2025 tale opzione.Il, determinato sulla base di quanto previsto dagli accordi contrattuali in essere, è pari aTale prezzo è soggetto ai meccanismi di determinazione e verifica previsti negli accordi trale parti."Con l'acquisto del capitale restante di Egea Holding acquisiamo il 100% della azienda e si conclude la prima fase di rilancio della nuova Egea: abbiamo ristrutturato con successo un gruppo che fino a un anno e mezzo fa era in grosse difficoltà finanziarie e lo stiamorilanciando con un solido piano di sviluppo industriale. Abbiamo fatto prevalere l'idea di un progetto industriale, grazie anche alla collaborazione di stakeholder, istituzioni e territorio e grazie al supporto essenziale delle lavoratrici e lavoratori di Egea: i risultati ci stanno dando ragione. L'esercizio dell'opzione call ci permetterà di lavorare sulla crescita, puntando alle sinergie derivanti dall'ingresso in un grande gruppo come il nostro" dichiara"Dal mese di agosto 2024, abbiamo lavorato incessantemente su Egea in un unico team di persone, ristrutturando i processi aziendali evolvendoli a quelli del Gruppo Iren, valorizzando gli asset e le competenze. Con l'esercizio della call, entriamo ancora più nel vivo di questo processo, creando valore ulteriore non solo per Iren, ma anche per il territorio storico in cui opera Egea. Il brand Egea non scomparirà: rappresenta un valore che intendiamo preservare, testimonianza di un legame che continua a incarnare vicinanza nei cittadini e istituzioni di questi territori. Guardiamo al futuro con ottimismo, sulla base del piano industriale e dei relativi benefici duraturi associati aquesta operazione" afferma