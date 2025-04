Dazi, Squeri (DG Steriltom): "Usa mercato importante. Rischi occupazionali e produttivi"

(Teleborsa) - "I dazi aggiuntivi del 20% annunciati dall’amministrazione Trump per il pomodoro da industria rischiano di essere una mannaia che potrebbero metterci in ginocchio". Lo dichiara, Direttore Generale di, società leader a livello Ue nella produzione di polpa di pomodoro per il settore Food Service e Industriale."Gli, per il nostro export, rappresentano un mercato di primo piano grazie al quale esportiamo italianità, eccellenza di prodotto e Made in Italy. Come Steriltom – aggiunge – siamo molto preoccupati e siamo convinti che sia necessaria una risposta univoca da parte dell’Europa che possa favorire un negoziato positivo che tuteli le nostree che disinneschi eventuali". "Il rischio – prosegue Squeri – è che a pagarne il prezzo più alto siano icon evidenti ricadute anche su quelli produttivi"."Come ha detto il Presidente di Confindustria,– continua - è importante che la trattativa fra Ue e Usa sia ferma e prudente". "In questo scenario di grande incertezza - conclude Squeri - auspichiamo che il Governo possa con visione e pragmatismo incidere positivamente sui tavoli negoziali europei favorendo unatutelando l’Italia, l'export e i migliaia di posti di lavoro che rischiano di scomparire".